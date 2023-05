El mangaka, Eiichiro Oda lanzó un comunicado en redes sociales para dar a conocer los últimos detalles del live-action de One Piece en Netflix.

Luego de que el gigante del streaming diera a conocer la preparación del live action que contará la historia de Luffy en One Piece, este jueves su creador lanzó un comunicado para dar a conocer que está ultimando los detalles para su lanzamiento.

En dicho escrito, Eiichiro Oda, resfriado que en un primer momento creyó que no se concretaría la serie , ya que las productoras con quienes se está trabajando proceden de culturas diferentes, por lo que en cierto punto lo que busca cada una no cuadraba con la otra, sin embargo pese a ello todo está saliendo bien.

“He estado trabajando con Tomorrow Studios y Netflix durante mucho tiempo, aunque entienden a cada uno de los personajes, obviamente procedemos de culturas muy diferentes por lo que, cuando se trata de entretenimiento, tenemos diferentes códigos , conjuntos de habilidades y objetivos.

A veces puede ser frustrante para ambos lados. Sentía como ,”Todos tratamos de llegar al mismo lugar,¿Cómo es que no estamos en la misma longitud de onda? había incluso un momento en que pensé,¿ Es posible una producción extranjera?” .

Ahora esto puede parecer que está saliendo de la nada pero.. hemos trabajado duro todo este tiempo y ahora … por fin estamos aquí!!!”

Asimismo, el japonés mencionó que esta puede ser la última oportunidad para llevar a las plataformas una nueva versión del manga que comenzó a publicarse en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump el 22 de julio de 1997.

“Esta es la última oportunidad de llevar una pieza al mundo entero. Sí lo vamos a hacer, quiero poder supervisar las cosas mientras siga activo. Por eso estoy de acuerdo con la adaptación del Live -Action de One Piece Back.

Finalmente, Eiichiro confirmó que la serie constará de 8 episodios y se estrenará este año, lo cual tanto a él, el reparto y al equipo los tiene llenos de amor la entrega que será divertida.

Ever since the beginning of our partnership with Eiichiro Oda, we have been working closely to bring the ONE PIECE live action to you — we welcome everyone to this adventurous world! pic.twitter.com/Woki8YZ27H

— Netflix (@netflix) May 4, 2023