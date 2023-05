Policías en Estados Unidos reportaron la presencia de un tirador activo en un edificio de Atlanta.

En su cuenta de Twitter (@Atlanta_Police), el Departamento de Policía de Atlanta informó que se tiene conocimiento de tres personas lesionadas y una muerta.

APD is investigating an active shooter in the area of 1110 W Peachtree St NW. Please shelter in place, or stay out of the area. pic.twitter.com/uRIBECRQDT

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023