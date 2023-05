La celebración por el Día de Star Wars continúa y la Ciudad de México no es la única en realizar eventos el 4 de mayo.

En Puebla se va a llevar a cabo un mega evento para todos aquellos fanáticos poblanos o aquellos quienes puedas acudir este 3 y 4 de mayo.

¿Ya te interesó?, ¡sigue leyendo!, porque a continuación te dejamos toda la información para que te lances.

El festejo inicia el miércoles 3 mayo, fecha cuando van a trasmitir algunas películas de la saga y habrá un función especial.

Las pelis que van a trasmitir serán el Episodio I: La amenaza fantasma, el Episodio II: El ataque de los clones y el Episodio III: La venganza de los Sith. La función especial será The Mandalorian.

El jueves 4 de mayo continuarán con las funciones restantes de la saga. El episodio IV: Una nueva esperanza, Episodio V: El imperio contraataca y el Episodio VI: El regreso del Jedi.

Terminando las películas, a las 18:00 horas, habrá un concierto temático a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.

A las 19:00 horas se inaugurará el evento con otro concierto temático en las manos de Braxican Quintet.

Si eres fan de Star Wars, ¡no faltes!, porque te sentirás como pez en el agua al lado de tantos fanáticos.

El evento es completamente gratuito, así que no hay excusas para asistir: May the force be with you!…

¿Cuándo? Miércoles 3 y jueves 4 de mayo de 2023

Horario: Miércoles desde las 12:00 horas y jueves desde las 10:00 horas

¿Dónde? Teatro de la ciudad de Puebla

Ubicación: Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico de Puebla

