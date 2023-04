El piloto mexicano Checo Pérez ganó la carrera esprint de la Fórmula 1 que se llevó a cabo en las calles de Baku ubicadas en Azerbaiyán.

CHECO: "To get away with maximum points today was the objective, but we know tomorrow is the main race" #AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/AiWvGvnLpb

— Formula 1 (@F1) April 29, 2023