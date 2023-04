En redes sociales circula un video en el que se aprecia a Lucero durante un concierto; sin embargo, en un momento, una fan la jaló del cabello, ya que quería tomarse una selfie con la cantante.

Aunque no se menciona cuando ocurrió dicho video, se aprecia a Lucero acercarse a sus fans mientras continúa su show.

Posteriormente, sus fans le pidieron una foto con ella, a lo cual accedió. Mientras se toma selfies con sus fans, una de ellas se acercó a Lucero y la jaló del cabello.

La fan al parecer consiguió tomarle una foto a la cantante pero en todo momento la jaloneó del cabello y cuando obtuvo su cometido, la soltó. Por su parte, y a pesar de la incomodidad, la cantante no respondió de manera agresiva.

Los usuarios respondieron al video viral y dejaron sus comentarios y evidenciaron la falta de respeto a Lucero.

“Que gente nefasta, que horror, que bueno que no se acercó a la foto”; “Como le vas a jalar el cabello”; “Las personas se pasan, yo daría medio cuerpo por una foto con Lu, pero por Dios no me la maltraten”; “Lo que hacen por una foto, por un like y por 5 minutos de protagonismo”; “Lo que esta buscando es que Lu no se acerque más y terminemos pagando nosotras por ella”, fueron algunas de las reacciones.

Que necesidad había de jalarle el cabello??? por qué la gente es así de grosera??? 😠 ashhh pic.twitter.com/NZDpfsO9u2 — karen (@krencastrellon) April 26, 2023

