Usuarios en redes han creado revuelo después de que la artista Halle Bailey interpretara “Part of Your World” siendo “La Sirenita”.

La reconocida y famosa actriz Halle Bailey se ha robado la atención de los usuarios y ha creado revuelo en redes después de que se revelara su interpretación cantando el icónico tema “Part of Your World” de la película de Disney “La Sirenita”.

La artista de 23 años de edad ha dado nuevamente de qué hablar, pues en esta ocasión Disney reveló su interpretación para el tema de la película en la cual participará siendo la protagonista pese a que ha sido receptora de muchas críticas sobre el Live-Action de este proyecto.

omg 🥹y’all you can now listen now to the full “Part of Your World,” performed by me 💁🏽‍♀️🥹💗from Disney’s The Little Mermaid on spotify🧜🏽‍♀️🎶 only one month left until the movie ! 💕https://t.co/8Qbqz0x88P pic.twitter.com/DLiidtzw5E

— Halle (@HalleBailey) April 26, 2023