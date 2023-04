Personas de todas las edades se dieron cita al Foro Sol este miércoles y aunque fue mitad de semana eso no impidió que el sitio luciera abarrotado para ver a BLACKPINK, agrupación que visitó por primera vez el país.

La agrupación compuesta por Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie salió pasadas las 9:15 abriendo el show con “How You Like That” en el que pirotecnia y fuego se hicieron presentes.

Además de que visuales complementaban el show el cual contó con una banda en vivo. En el primer acto pudimos escuchar canciones como “Whistle” y “Lovesick Girls”, una de las más coreadas.

Te podía interesar: Marcelo Ebrard disfruta concierto de BLACKPINK en el Foro Sol

En algunas oportunidades las chicas interactuaban con los BLINKS mexicanos a quienes les agradecían por el recibimiento y sorprendidas con el público de la Ciudad de México quienes se sabían cada uno de los temas.

“Pink Venom”, “Crazy Over You”, sonaron en la segunda parte.

Tras un cambio de vestuario llegó el momento de presentar los solos. Cada integrante tiene sus propias canciones y la que abrió este segmento fue Jisoo con “Flowers”.

Los gritos ensordecedores mostraron el gran cariño que se le tiene a ella. Bailarines la acompañaron durante su set.

La siguiente fue Jennie con “You & I (Moonlight)” en la que con un pop más tranquilo puso a corear a cada uno de los BLINKS que se encontraban en el venue de la alcaldía Iztacalco.

Te podría interesar: Peso Pluma llevará sus corridos tumbados a show de Jimmy Fallon

Rosé siguió con este segmento cantando “Hard To Love” y “On The Ground”.

Para cerrar, Lisa interpretó dos temas “LaLisa” y “Money” en el que su poder como también rapera se hizo presente. Los beats retumbaron en los asistentes.

En la parte final las cantantes también intentaron hablar español enunciando algunas frases. Rosé gritó un “Te amo México” y las otras integrantes trataban de mencionar que esperaban mañana a las personas para el show del jueves.

“Shut Down”, “Typa Girl” y hasta “DDU-DU-DDU-DU” comenzaban a cerrar la noche.

Tras un encore BLACKPINK volvió al escenario para Interpretar “BOOMBAYAH” para después ponerse los clásicos sombreros de charro y a ritmo de “Cielito Lindo”.

Finalmente el cierre del show fue con As If It’s Your Last, canción en la que las cuatro no paraba de agradecer a México y que culminó con fuegos pirotécnicos en el cielo. La vista del dron mostró que el Foro Sol estuvo a reventar.