En la escena urbana muchas ocasiones podemos ver a hombres en el trap mostrando su rudeza con letras agresivas y hasta un estilo peculiar pero muchos desconocen que en México hay mujeres que están dando la cara por el género femenino. Ejemplo de ello es EMJAY cuyo nombre real es María José de la Torre.

La originaria de Guadalajara está preparando su primer álbum el cual saldrá bajo el nombre de Las morras también hacen tr444p para agosto de este año en el que, además de tener algunos singles en solitario, cuenta con colaboraciones con mujeres que le entran a géneros como el drill, R&B y trap.

“Mi proyecto musical lo empecé mucho con R&B y poquito a poquito me fui dando cuenta que también me encantaba el trap, rap y tirar barras. Ahí fue cuando comencé a experimentar con otros géneros que tenga que ver como barras. Estoy contenta porque está resultando bien y aquí estoy”, declaró EMJAY en entrevista con 24 Horas.

Previo al lanzamiento de este material bajo el sello Warner Music México la rapera ha presentado dos tracks: “UZI” y “Mis mejores poses” que muestran el lado rudo de la cantante y también su lado sensual.

“Me gusta el contraste entre todas las canciones entre el trap hardcore o algo más tranquilo. ‘UZI’ muestra ese poder que tenemos las mujeres y está la parte sexy y sensible como ‘Mis mejores poses’ y con ello les doy distintos moods”, mencionó sobre los adelantos.

Su imagen y sonido está inspirado en las mexicanas Samantha Barrón y Yoss Bones, mientras que del lado internacional tiene como referencias a Rosalía, Nathy Peluso y Cazzu, a esta última le abrió un show en diciembre pasado.

“Yo no me esperaba abrirle a Cazzu. Esto ocurrió sin que yo lo supiera y además tenía cuatro días para hacer un show con todo incluido. Fue una oportunidad increíble. Pensé que había sido todo y después del show Cazzu me buscó para hablar conmigo me dijo ‘me gusta tu música’. ¡Imagínate! Que una de mis mayores inspiraciones me haya dicho eso fue una locura”, recordó.

La evolución de EMJAY y la conexión femenina

A pesar de que apenas lleva tres años haciendo música, EMJAY considera que en este corto tiempo ha crecido gracias al apoyo de su casa disquera.

“Siento que he aprendido mucho en tres años y me ha servido estar en una disquera. Estar en una Major Label te hace aprender las cosas de forma rápida. Al escuchar lo primero lo comparo con el hoy y digo ‘Wow'”, agregó.

Pero antes de crear el proyecto Las mujeres también hacen tr444p, EMJAY trabajó con hombres pero conforme veía que no había visibilidad con el género femenino comenzó a hacer conexiones con otros talentos locales.

“Algunas colaboraciones que he hecho me inspiraron a hacer mi álbum. Durante los primeros años convivía con puros hombres pero después me empecé a juntar con ellas y me hizo sentir más cómoda.

“Me encanta que las mujeres se están uniendo para creer escena. Yo veía a todas dispersas y es por eso que necesitamos la unión para poner a las mujeres en el mapa. Ya he colaborado con Rayben, Mare Advertencia Lirika, FLVCKKA, entre otras”, mencionó.

Finalmente, EMJAY está preparando su álbum debut en el que pasará por todas las variantes del trap en solitario y en colaboración.

“El álbum tiene trap pero tiene distintas vibras a los distintos subgéneros del trap. Habrá trap R&B, hardcore, oscuro, de empoderamiento, de amor para que la gente no tenga excusa y diga que se identifica con alguno de mis tracks”, finalizó.

