Ricardo Ferretti se mostró crítico nuevamente ante los cuestionamientos sobre potenciales cambios que podrían realizarse en el futbol mexicano, con la eliminación del repechaje y el regreso de los ascensos y descensos a nivel profesional.

“Es excelente que se quite el repechaje, todo esto se creó con una razón como la pandemia, pero volver a directo los ocho es lo más adecuado, volver al ascenso y descenso es lo más adecuado, la reducción de extranjeros es lo adecuado”, señaló el actual estratega de Cruz Azul sobre las soluciones inmediatas que tendrían que implementarse en las principales ligas del país.

Tuca Ferretti afirmó que todos estos cuestionamientos nace a partir del pobre desempeño que mostró el conjunto nacional en el pasado mundial de Qatar 2022. “El estancamiento viene más por la última actuación de la Selección Nacional. Ahí decimos que estamos en decadencia y las medidas que se van a tomar son adecuadas, pero lentas”.

Además de abordar el tema de la cantidad de extranjeros, el brasileño naturalizado mexicano atacó las formas en las que se trabaja actualmente en las fuerzas básicas, al destacar que el México se promueve una formación tardía para los futbolistas juveniles, que llegan a debutar en primera división a los 21 o 22 años, con claras deficiencias.

Sobre los jugadores no formados en el país, Ricardo Ferretti se puso en un punto medio entre un número ideal que sería el tener a jugadores foráneos y formados en el país, al argumentar que también se debe entender a los clubes en cuestión. ” la regla te dio la opción de 12 extranjeros llevó a todos los clubes a invertir y de la noche a la mañana no pueden decir que son cinco. No se puede tirar el dinero. La reducción paulatina es lo más adecuado”.

Festejo desmedido de Antuna

Sobre la derrota vivida el pasado sábado ante Guadalajara, el estratega celeste habló en particular sobre el festejo que realizó Uriel Antuna al asegurar que estuvieron de más los gestos que realizó el jugador con pasado rojiblanco, dado el resultado final a favor del ‘rebaño sagrado’.

“Si yo festejara como Antuna el gol qué vergüenza, ¿verdad? Me dieron la vuelta ¿cómo me quedaría?”, aseguró en tono de burla en técnico al afirmar que es parte natural del juego los festejos y que no ve con mala cara que los jugadores busquen darse a notar en situaciones como la celebración de un gol.

“A lo mejor las formas de festejo hoy en día son distintas a las de hace 40 años, ¿entienden? Hoy yo veo que los festejos de jugadores hasta parece que rompen la pantaleta con tal de festejar”, agregó

De cara a su último compromiso de liga, Ferretti indicó que le preocupa el nulo margen que tiene Cruz Azul para asegurar la reclasificación, cosa que lo tiene ocupado para el encuentro del sábado ante Santos Laguna.

“Respetamos a Santos y buscaremos hacer nuestro partido para sacar un triunfo y ahí lograr jugar el repechaje en el Azteca, nuestra casa”, concluyó Ricardo Ferretti sobre el cierre de temporada para Cruz Azul del próximo fin de semana.

“Hay que trabajar en ese aspecto, para no perder la mínima ventaja. Yo tengo detectado que es lo que está pasando” – Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, entrenador de Cruz Azul.

