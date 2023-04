Green Bay y los Jets de Nueva York llegaron a un acuerdo para el traspaso del mariscal de campo Aaron Rodgers.

De acuerdo con los reporteros de NFL Network (Rapoport y Tom Pelissero) ambas franquicias llegaron a un arreglo después de varios días de que se manejó la llegada de Rodgers a los Jets.

En el canje New York recibirá al veterano quarterback pero también la Selección Número 15 y 170.

Por su parte los Packers obtienen la Selección número 13, 42 y 207, además de una Selección de segunda ronda condicional de 2024.

Green Bay gets: No. 13 pick, No. 42 pick, No. 207, 2024 conditional 2nd-round pick that can become a 1st.

New York gets: No. 15 pick, No. 170 pick, Aaron Rodgers. https://t.co/xFcU9AHSnq

— Tom Pelissero (@TomPelissero) April 24, 2023