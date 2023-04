El K-Pop ha ganado terreno en todo el mundo durante los últimos años en los que salió este género se dio a conocer en otras latitudes, sin embargo, éste esconde prácticas que ponen la salud mental y física de sus jóvenes protagonistas en riesgo, lo cual, mezclado con la cultura de su país, puede terminar de forma trágica muchas veces, aseguró Felipe Gaytan, catedrático de la UNAM.

“El K-pop no sólo es música, vende una imagen y un arquetipo, todos son muy jóvenes, son adolescentes cuando entran a este mundo y lo que pasa es que buscan generar cantantes inmaculados, es decir, que sean capaces de presentar una imagen impoluta de ser una persona superior y por encima de cualquier defecto humano, los presentan como un modelo a seguir”, contó el sociólogo en entrevista con 24 HORAS.

Este tema volvió a tomar fuerza luego de que el pasado 19 de abril, la policía de Seúl reportó la muerte del popular ídolo Moonbin –cantante, bailarín, actor, modelo y conductor de televisión surcoreano e integrante del grupo de K-pop Astro–, quien fue hallado sin vida por su mánager en su residencia en Gangnam, sin que al día de hoy se haya dado a conocer oficialmente la causa de su muerte.

Sin embargo, desde por lo menos 2004 el K-Pop se ha visto marcado por la muerte de algunas de sus figuras como Seo Jae-Ho, Hara, Sulli, Jonghyun, Lee Ji Han; las causas van desde accidentes automovilísticos, suicidios y hasta por una estampida humana

“A estos jóvenes no les permiten ser jóvenes, les prohíben tomar, no les permiten tener o ventilar su vida privada, no se les permite tener ningún noviazgo y les corrigen constantemente sus posturas, pero este control se extiende también a lo físico hay una uniformidad hasta en el tono de piel. Si de pequeños no tienen las características que la industria manda, sus padres son capaces de operarlos. La forma en que se presentan son perfectos, y eso genera una tensión constante, genera un estrés permanente, una neurosis”, continuó.

Si bien lo anterior pinta un escenario de incertidumbre en cuanto a la vida de estos jóvenes, para Gaytan esto puede desencadenar no solamente un suicidio, también problemas de salud que acorten o terminen con su vida.

“En el caso particular de Moonbin se habló de suicidio por todo el trasfondo de jóvenes que se han suicidado pero lo encontaron inconsciente, independientemente de que se vaya o no a confirmado que se trate de un suicidio, es importante voltear a ver cómo las presiones de sus empleadores y de la sociedad puede llegar a un punto en que les afecte la salud, siempre que uno se somete a estrés es posible que nuestros cuerpos reaccionen a ésto de forma negativa pero al final del día podemos encontrar cierto reposo, en este caso existe una explotación constante sin ningún lugar para desahogar sus sentimientos”.

“Si contrastamos a estas estrellas pop con las estrellas pop de la cultura norteamericana y occidental, vemos un mundo de diferencia, en occidente la polémica es buena, ver a una Lady Gaga que mostraba cosas bizarras era bueno, pero jamás podríamos ver a estos jóvenes tratando de ser ellos ante el ojo público y eso tiene mucho que ver con su cultura, los orientales tienden a ser muy represivos con sus comportamientos y absolutamente castigadores. En este caso el castigo es la pérdida de la popularidad”, contó.

SUICIDIO E IMPACTO EN LOS FANS

Los seguidores de los ídolos, sin duda han tratado de copiar la forma de ser de estos jóvenes; el uso de filtros en sus fotografías, la forma en la que hablan y hasta la manera en como replican la asexualidad y la androginia dan cuenta de lo comprometidos y comprometidas que están con estas imágenes.

Según el catedrático, es muy posible que en Corea del sur las autoridades determinen que fue una muerte prematura la de Moonbin, interrogante del grupo Astro, pues puede existir un efecto imitación en algunos que quieran tomar ese camino.

“En América Latina no lo vería con ese peligro, aquí si bien sus fans son muy apasionadas, lo cierto es que la cultura es muy diferente; las causas de suicidio y las cifras del mismo distan demasiado de los orientales. Es imposible que no les duela pero no veo probable un suicidio”, concluyó el académico.

Detrás del brillo y el glamour, la industria del K-pop es conocida por la competencia feroz, la falta de privacidad, el acoso cibernético y la incesante presión pública para mantener una imagen de integridad todo el tiempo y a cualquier costo.

Los motivos de los decesos pueden ser varios, pero es totalmente cierto que las muertes en la industria del K-Pop ocurren con mucha mayor frecuencia que en otros ámbitos similares, ya sea a causa de contratos problemáticos, exceso de ritmo de trabajo, largas giras y jornadas de ensayos, presiones de las disqueras, fans y quienes los contratan, o incluso la fijación de verse bien y “perfectos”, lo que los lleva a experimentar y hasta mutilar su cuerpo con operaciones estéticas.

Seo Jae-Ho

Bang Jae-ho, actor y modelo; murió en 2004 a los 19 años en un accidente automovilístico, su representante iba manejando y se estrelló contra un camión tras hacer una maniobra imprudente.

Hara

Goo Ha-ra, cantante y actriz; tenía 28 años cuando fue hallada también sin vida en su casa. Se suicidó tras emprender una batalla legal con su ex novio por publicar una foto íntima de ella sin su consentimiento.

Sulli

Choi Jin-ri, cantante, actriz, bailarina y modelo; apareció muerta tras suspender su carrera a consecuencia de recibir amenazas de sus seguidores por internet.

Jonghyun

Kim Jong-hyun, cantautor y bailarín; murió a los 27 años de edad en un hospital de Seúl tras ser encontrado inconsciente en su casa, la causa de la muerte se declaró que fue por intoxicación con monóxido de carbono.

Lee Ji Han

El cantante y actor estuvo entre las 153 víctimas que murieron en la estampida de Itaewon en Seúl, Corea del Sur.

CONOCEDORA DEL TEMA

La usuario de TikTok conocida como Chinguamiga, quien radica en México, también publicó un video en su perfil en el que habló de la situación de Moonbin: “Este tipo de noticias no son nuevas en Corea. Hace pocos años Jonghyun también se suicidó. Este mundo es extremadamente competitivo”, dijo la creadora de contenido surcoreana.

“Para sobrevivir en este medio tienen que estar trabajando sin dormir ni comer y todavía reciben críticas. Si no se esfuerzan lo suficiente, alguien más puede tomar su lugar”, destacó.

