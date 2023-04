El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a que la disciplina, el profesionalismo, la integridad y la honestidad de marinos y soldados se siga ocupando para que haya paz y tranquilidad en el país.

Pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas, en su discurso por la conmemoración por el 109 aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, que le sigan dando toda la importancia que tiene el garantizar la seguridad pública en el territorio nacional.

Las expresiones del mandatario se dan luego de que este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la reforma que permitía la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Por eso, hago un llamado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas de México para que les sigamos dando toda la importancia que tiene el garantizar la seguridad pública en nuestro país.

“Que toda la disciplina y profesionalismo, la integridad, la honestidad de marinos y soldados en México se ocupe, o mejor dicho, que se siga ocupado para que en México haya paz y tranquilidad. Que podamos seguir reduciendo los índices delictivos, los homicidios, los feminicidios, los robos, la extorsión, el secuestro que se recupere por entero, por completo, la paz en nuestro país”, expresó el Ejecutivo federal.

Por eso, continuó, todos juntos, Guardia Nacional, Ejército y Marina trabajan de manera coordinada, y sin mencionarlo explícitamente, se refirió al texto publicado por el Washington Post, en donde retoma filtraciones que dan cuenta del enfrentamiento y división entre las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

“Aprovecho para mandar el mensaje de que se van a quedar con las ganas de vernos divididos. Ya desde hace tiempo cerramos filas y solo tenemos como propósito la protección de nuestro pueblo con convicciones, con mística, no nos vamos a dividir.

“Estamos fuertes para enfrenta a las mafias del poder tanto en México como las mafias del poder del extranjero. Todos juntos, esa es la prioridad, la seguridad de nuestro pueblo y también ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos a enfrentar juntos el problema que tiene de consumo de drogas, sobre todo la pandemia por el uso del fentanilo. Cooperación, no subordinación, claro que sí vamos a ayudar poque somos vecinos”, expresó López Obrador.

Enfatizó que las prioridades en cuanto a la inseguridad en el país son en primer lugar la seguridad pública y por ello se destinarán todos los recursos, esfuerzos y voluntades para garantizar la paz y la tranquilidad.

“Y segundo, cooperar para enfrentar el tráfico de drogas, que no lleguen esos químicos dañinos a Estados Unidos para que no les afecten esas drogas, que no les causen la muerte y mucho menos de miles de jóvenes. Vamos a ayudar en esa tarea, pero insistió, reitero, cooperación sí, subordinación no”.

También fustigó lo que llamó “ayuda entre comillas” del extranjero para el combate a las organizaciones criminales y aseveró que el Estado mexicano tiene la capacidad suficiente para hacer frente a la delincuencia organizada.

“Desde aquí lo digo, y que se oiga bien y lejos, no aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo. No queremos ayuda entre comillas de nadie”, enfatizó López Obrador.

El presidente también hizo referencia a las opiniones de congresistas estadounidenses que piden declarar a los cárteles mexicanos de narcotraficantes como terroristas y que piden intervenciones militares en territorio nacional, por lo que insistió que “aunque se trate de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos”.

