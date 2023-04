A que se realice una convocatoria a los aspirantes a la candidatura presidencial del partido o a sus representantes para acordar las reglas de la encuesta, fue el llamado que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Morena.

Al término de la presentación del número de WhatsApp para solicitar una cita de expedición del pasaporte, Ebrard Casaubon indicó que los aspirantes a la candidatura no deben enterarse a través de medios no oficiales, si no de manera directa.

Asimismo destacó que se debe tomar en cuenta a todos los aspirantes de Morena a la contienda presidencial.

“Lo que he estado señalando al presidente el partido, con todo respeto, es que en vez de que nos enteremos por el periódico, que no tengo en contra de la televisión o el radio, nos llame o a nuestros representantes para acordar, no porque yo quiero que sean secretas, sino porque hay que tomar en cuenta a todos los que participamos”, afirmó.

“Estamos atentos al llamado que nos hagan para participar de la mejor manera posible, si ahora va a ser en junio, ya nada más que nos inviten, llamen, participamos, y damos nuestro punto de vista. Yo insistiría en la separación del cargo, debates, lo que ya hemos planteado, para tener una respuesta formal”, agregó e entrevista con medios de comunicación.

RM