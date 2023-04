La F1 ha decidido dejar su sanción al piloto de Ferrari, Carlos Sainz tras el choque con Fernando Alonso que sucedió en el GP de Australia.

La Fórmula 1 ha tomado la decisión de dejar la sanción aplicada para el reconocido piloto de Ferrari, Carlos Sainz después del choque que tuvo contra Fernando Alonso el cual ocurrió en el pasado Gran Premio de Australia.

Esto después de que los comisarios de la F1 desestimaran una petición de la escudería Ferrari para revisar la sanción a Sainz la cual dejó sin puntos a su equipo en Australia.

De acuerdo con medios locales, este martes los comisarios realizaron una reunión para decidir si se concedía una revisión de esta sanción la cual bajó a Carlos del cuarto al doceavo puesto por solo cinco segundos.

Sin embargo, para que esto pasara Ferrari tendría que haber presentado un elemento relevante y significativo.

Appeal dismissed

Carlos Sainz won't be getting any points for the #AusGP #F1 https://t.co/jIpQCAOTJP

— Formula 1 (@F1) April 18, 2023