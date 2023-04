El derrumbe del piso de un estacionamiento en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, dejó al menos una persona muerta, varios heridos y se reporta que aún hay personas atrapadas en los escombros.

La estructura, de tres pisos, que está ubicada en 57 Ann Street entre Nassau Street y William Street, se vino abajo cerca de las 16:00 horas (hora local). Equipos de emergencia se movilizaron. El alcalde de la ciudad, Erick Adams, informó sobre el fallecimiento de una persona.

Garage collapse in the Financial District in downtown NYC. 🙏 Praying that the garage workers made it out. pic.twitter.com/5CyBa1VcfB

— Erasmo Guerra (@erasmoguerra) April 18, 2023