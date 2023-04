Hay artistas que mantienen una conexión especial con México y Erlend Øye es uno de ellos. Entre sus múltiples proyectos y giras, el músico noruego presenta Winter Companion, un EP solista conformado por seis canciones grabadas en la capital.

“La Ciudad de México te ofrece conocer mucha gente, esa es la magia de la ciudad, conectar con nuevas personas, reunirse con frecuencia. Parece algo natural trabajar juntos, no tienes que esforzarte demasiado en ser amigable”, mencionó en videollamada.

Para este nuevo material, Erlend Øye contó con la colaboración de artistas mexicanos y latinoamericanos, como El David Aguilar, Alex Ferreira, Diego Lorenzini y Clara Cebrián, que también diseñó la portada.

“Conocí a Erlend hace unos años, nos hicimos amigos meses antes de la pandemia. Tengo un estudio en la capital y él estaba ensayando ahí. Compartimos canciones, música y me siento muy identificado con él, en el sentido en el que soy una persona que ama cantar todo el tiempo. Ha sido una linda amistad”, mencionó David.

Entre los temas del nuevo EP se incluye Be The One, una canción compuesta en 2018, durante un viaje a Chile, en el que Erlend Øye descubrió el cuatro venezolano y aprendió cuatro acordes básicos de este instrumento.

“Creo que hay algo especial cuando descubres un nuevo instrumento. Si un músico toma un instrumento completamente nuevo para él es muy probable que componga una canción al instante, porque suena completamente diferente, tienes mucha inspiración”, aseguró.

Winter Companion llega tres años después de Quarantine at El Ganzo, compuesto durante el confinamiento en un hotel de Baja California Sur, junto al baterista de The Whitest Boy Alvie, Sebastian Maschat.

“(El proceso) fue un poco similar. En esa ocasión estábamos en San José del Cabo y buscamos incluir a los músicos que estaban alrededor. Aunque aquello fue en cuarentena, cuando nadie podía viajar, así que obviamente fue mucho más limitado”, recordó.

“El nuevo EP también surgió porque tuve un concierto navideño en la Ciudad de México, en diciembre. Quería tener la libertad de tocar un show que no fuera planeado, sin Kings of Convenience o The Whitest Boy Alive.

Ese show tuvo un gran impacto para el EP porque se unió David, toqué una de las canciones y la reacción del público fue muy buena”, añadió.

Tras presentar su nuevo material, Erlend Øye espera dar forma a canciones inéditas que se mantienen en pausa, para estrenar con algunos de sus proyectos alternos.

“Aún tengo mucha música para lanzar con La Comitiva. Algunas de esas canciones como Be the One, que pudo ser una canción junto a ellos, tuvo que esperar por años antes de estrenarse… tenemos muchas canciones sin terminar”, reveló.

Winter Companion, el nuevo EP de Erlend Øye ya se encuentra disponible a través de plataformas digitales.

Detrás de las canciones:

Spider fue coescrita con miembros de The Whitest Boy Alive, durante un viaje a Acapulco.

Shadow in the Water fue escrita por Erlend Øye en Cabo Pulmo, Baja California, días después de su presentación navideña en la CDMX.

Be the One, por otra parte, se escribió en 2018 mientras Erlend estaba en Chile.

