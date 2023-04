Tres marineros estadounidenses fueron reportados como desaparecidos en costas de Mazatlán, Sinaloa.

Mediante un comunicado, la Guardia Costera de Estados Unidos solicitó información referente a tres marinos desaparecidos.

Los tres marineros fueron identificados como Kerry O’Brien, Frank O’Brien y William Gross, vistos por última vez el 4 de abril.

De acuerdo con reportes de la Guardia Costera, las tres personas presuntamente partieron de Mazatlán a bordo de un velero Ocean Bound, rumbo a San Diego.

“Los marineros planeaban detenerse en Cabo San Lucas el 6 de abril para informar y reabastecerse antes de continuar hacia San Diego. Sin embargo, nunca se reportaron y nunca llegaron a Cabo San Lucas”, informó.

Autoridades mexicanas y de Estados Unidos realizan un operativo para su localización.

The Mexican Navy, with the assistance of the #USCG, is searching for three American sailors, last heard from April 4, near Mazatlan, MX. en route to San Diego. Kerry and Frank O'Brien and William Gross were sailing aboard the 44-foot S/V Ocean Bound.https://t.co/0bzFQVsYC3 pic.twitter.com/GCcbGBvkQH

— USCGNorCal (@USCGNorCal) April 15, 2023