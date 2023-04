Los fans de la música enloquecieron después de haber visto el reencuentro que sucedió en Coachella entre Camila Cabello y Shawn Mendes.

Las sorpresas siguen ocurriendo en el ambiente musical, esto después de que la reconocida cantante Camila Cabello y el famoso artista Shawn Mendes se reencontraran en el festival Coachella.

Lo anterior causó sorpresa entre sus fans pues estos dos anteriormente sostuvieron una relación a lo largo de dos años y fue en el mes de noviembre del año 2021 cuando decidieron tomar rumbos diferentes en su vida.

Pese a esto, los dos continuaron cultivando su amistad, según medios locales, es por ello que el día de ayer fueron captados por varios espectadores juntos en el festival Coachella donde se les vio conversando uno frente al otro.

Las fotografías y videos de estos dos artistas comenzaron a circular por todas las redes, tanto así que se volvieron virales gracias también a los emotivos mensajes que dejaban los usuarios dedicados a Cabello y Mendes.

Algunos de estos fueron los siguientes:

“Shawn Mendes y Camila Cabello pasandola juntos en Coachella”.

SHAWN MENDES AND CAMILA CABELLO HANGING OUT TOGETHER AT COACHELLA pic.twitter.com/d5TLnkAJAl

“Más de Shawn Mendes con Camila Cabello y amigos en Coachella hoy”.

More of Shawn Mendes with Camila Cabello and friends at Coachella today pic.twitter.com/VDciCrjvG5

— The Mendes Updates (@TheSMendesUpdt) April 15, 2023