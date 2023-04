El Libro de Job es un texto interesante, seamos o no religiosos, el papel de Dios está latente dentro del pensamiento de todos, hasta de los ateos, porque reconocen la idea de un ser supremo cuando lo niegan, pero que obligan a la reflexión, asegura el actor Miguel Pizarro quien estrenará en el proscenio la obra Todos somos Job.

La puesta en escena tiene un gran significación para Pizarro, pues en ella logró explayar su genio en diferentes disciplinas. Incluso, echó mano del video, con el que ’revive’ a Patricio Castillo en ésta su última actuación.

“Hay que entender a estos personajes más allá de si fueron reales o no, en un nivel estrictamente literario de clásicos o de tragedias griegas, las personas plasmadas ahí tampoco existieron pero las reflexiones y las enseñanzas sí y es de ahí de donde debemos agarrarnos”, contó en entrevista con 24 HORAS el también guionista de la obra.

Todos somos Job busca responder a las preguntas que la sociedad se hace sobre si Dios existe por qué ha abandonado a los humanos, si en teoría él es bueno.

“Primero que nada hay que mencionar que es una manera respetuosa de tratar el texto que es parte del Antiguo Testamento, cuando la forma de ser bueno de Dios es muy castigadora.

“En ese mismo sentido, es que el Job de hoy se pregunta por qué quienes tienen los mejores carros y las mejores casas son los que se dedican a cosas ilícitas y no obstante qué injusta toda la violencia que nos azota, hasta cuándo va a aguantar la tierra tanta injusticia y no nos va a escupir el mundo en la cara, desde luego esas interrogantes sólo se le pueden hacer a Dios, por ello existe necesidad de hablar con él”, añadió el histrión.

LA TECNOLOGÍA, UNA GRAN ALIADA

Pero esto que quizá, según el actor es que gracias a esta pieza teatral es que se puede reducir al imaginario en el creer que Dios va a hablar con uno.

“Está ligado a pensar en cómo eso es más fácil de imaginar que todas las brutalidades de las que nos enteramos en las noticias; llegamos al punto en que es más fácil pensar que baje alguien a salvarnos que lograr imaginar lo que cada día nos sorprende menos”, continuó.

“Escribir me tomó mucho tiempo, desde aproximadamente 2018 he trabajado en este texto, pero también trabajé en la música y en el video porque decidí apoyarme en la tecnología; algunos compañeros como Leticia Perdigón, Roberto Mares, David Ostrosky y Roberto Blandón aparecen pero no de manera física, sino en un video, es por eso que puedo contar con la presencia de Patricio Castillo, quien antes de partir dejó un último trabajo en Todos somos Job, también me acompaña la voz de César Évora, quien interpreta el papel de Dios”, agregó.

Con esta obra es como Miguel Pizarro regresa a trabajar frente al público luego de varios años de ausencia de los escenarios.

“Quise tomarme un tiempo para desarrollar la puesta en escena y de verdad me absorbió por completo, pude sobrevivir con mi escuela y me emociona que un proyecto tan ambicioso de mi parte, sea el que me de el regreso frente al público”, concluyó el intérprete.

Todos somos Job arrancará su temporada en La Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, todos los viernes desde el 15 de abril y hasta el 28 de mayo.

