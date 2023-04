En redes sociales se volvió viral el relato de una joven que terminó perdida en Querétaro al momento de estrenar su camioneta. “Pagué 700 de peaje”, lamentó entre lágrimas.

A través de TikTok, la usuaria buitragona compartió la historia de cómo terminó perdida fuera de su ciudad el día que estrenó su camioneta.

“Acabo de regresar de Querétaro… pagué 700 de peaje. Estaba regresando de La Mexicana y puse el Waze. No estaba funcionando, me mandó a otro lugar. Me mandó a la central de abastos de Querétaro”, explicó llorando.

En su relato, la joven explicó que un inicio pensó haber tomado un atajo, aunque más tarde se dio cuenta que estaba perdida.

“Cuando vi dije ‘wow, que gran atajo, vamos en carretera’ y cuando veo que tengo que tengo que pagar caseta dije ¡que! …me daba miedo que vieran que estaba perdida y que me asaltaran”, confesó.

Finalmente, la joven admitió haber pasado un mal momento a pesar de que su descuido provocó risas entre familiares y amigos.

“Bueno, esa fue la historia… a mis amigas les dio risa, a mi hermano le dio mucha risa. A mí no. No saben la frustración de no saber dónde estás”, mencionó.

