Por medio de un periodista se pudo conocer en video cómo viven y duermen los astronautas cuando se encuentran en el espacio.

El periodista de la BBC, Lewis Vaughan Jones, compartió un video por medio de Twitter, en donde se puede apreciar la forma en que los astronautas duermen en un viaje espacial; internautas reaccionaron a dicho metraje.

En el clip se ve que los astronautas duermen en diferentes posiciones y sin contar con gravedad alguna, razón que aparentemente no los inmuta.

En la descripción del video, el periodista califica el video como escalofriante. Cabe mencionar, que dicho material audiovisual había sido conocido con anterioridad, pero el periodista lo viralizó nuevamente.

I’d never seen astronauts sleeping in space before.

It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti

— Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019