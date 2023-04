Cuatro personas habrían muerto en un tiroteo en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Los hechos se registraron el mediodía de este martes en un domicilio de Brookhill Drive, luego de que policías recibieron un informe de tiroteo.

En la casa -de acuerdo con Winston-Salem Journal- viven una mujer y tres niños a quienes un vecino describió como “muy solitarios”.

Tras lo ocurrido el alguacil Bobby Kimbrough dijo a dicho medio que: “es una situación triste”.

El Departamento de Policía informó que no hay amenaza para los vecinos.

Horas antes se registró otro tiroteo afuera de una funeraria en Washington D.C. en el que al menos tres personas fueron lesionadas y una más falleció.

Alert: Shooting Investigation in the 4000 block of Benning Road NE. DO NOT TAKE ACTION CALL 911

