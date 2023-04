El Arsenal dejó escapar una ventaja de dos goles en Liverpool para terminar 2-2, con lo que su ventaja al frente de la clasificación de la Premier League queda reducida a seis puntos con respecto al Manchester City, que cuenta además con un partido menos.

Los brasileños Gabriel Martinelli (8) y Gabriel Jesus (28) adelantaron a los ‘Gunners’ en una primera parte primorosa que auguraba goleada para los londinenses, pero el Liverpool reaccionó y empató con tantos del egipcio Mohamed Salah (42) y del también brasileño Roberto Firmino (87).

Salah, además, falló un penal (54) que podría haber supuesto el triunfo de los ‘Reds‘.

“Nuestra reacción fue buena y el final del partido fue espectacular. No sé cómo no ganamos con las ocasiones que tuvimos al final”, declaró tras el partido el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

