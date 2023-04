SpaceX planea realizar la próxima semana el ensayo de lanzamiento de Starship, el cohete más poderoso jamás construido, y afrontar su primer vuelo de prueba una semana después, anunció la compañía aeroespacial estadounidense el jueves.

“Starship está completamente instalado en la Starbase,” anunció SpaceX en Twitter, en referencia a su base espacial privada.

“El equipo está trabajando con miras a un ensayo de lanzamiento la próxima semana, seguido de un primer vuelo integrado de prueba de Starship hacia una semana después, si el regulador aprueba”, resaltó.

SpaceX necesitará el visto bueno de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) antes de que se le permita ejecutar el lanzamiento orbital de prueba.

Starship fully stacked at Starbase. Team is working towards a launch rehearsal next week followed by Starship’s first integrated flight test ~week later pending regulatory approval pic.twitter.com/9VbJLppswp

— SpaceX (@SpaceX) April 6, 2023