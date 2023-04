En medio del éxito que está teniendo la cantante Karol G por su más reciente álbum Mañana será bonito, la colombiana se ha convertido en portada de distintas revistas y hasta periódicos a nivel mundial. Pero hubo una en el que la cantante no le agradó la portada protagonizada en GQ.

Mediante sus redes sociales “La bichota” se pronunció sobre la fotografía que se usó en la portada como parte de una edición especial presentada a nivel mundial.

Karol G calls out GQ Mexico for photoshopping her face and body:

“My face does not look like this, my body does not look like that and I feel very happy and comfortable with how I look naturally.” pic.twitter.com/yFdx8nxzyT

— Pop Crave (@PopCrave) April 6, 2023