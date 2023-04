La NASA y la Agencia Espacial Canadiense presentaron este lunes a los cuatro astronautas que viajarán alrededor de la Luna en la misión Artemis II tras medio siglo.

Se trata del comandante Reid Wiseman, piloto Victor Glover, la especialista de misión 1 Christina Hammock Koch y el especialista de misión 2 Jeremy Hansen.

Pero, ¿quiénes son estos astronautas?

Reid Wiseman

Para Wiseman este será su segundo viaje al espacio. Anteriormente se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Internacional para la Expedición 41.

Ha registrado más de 165 días en el espacio, incluidas casi 13 horas como caminante espacial principal durante dos viajes fuera del complejo orbital.

Previo a su designación, se desempeñó como jefe de la Oficina de Astronautas desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2022.

Victor Glover

La misión Artemis II será el segundo vuelo espacial de Glover. Previamente sirvió como piloto en SpaceX Crew-1 de la NASA, que aterrizó el 2 de mayo de 2021 tras 168 días en el espacio.

Se desempeñó como ingeniero de vuelo a bordo de la estación espacial para la Expedición 64, contribuyó a investigaciones científicas y participó en cuatro caminatas espaciales.

Christina Hammock Koch

Koch será la primera mujer en una misión lunar.

Se desempeñó como ingeniera de vuelo a bordo de la estación espacial para la Expedición 59, 60 y 61.

Ha establecido un récord para el vuelo espacial individual más largo por una mujer con un total de 328 días en el espacio y ha participado en cuatro caminatas espaciales.

Jeremy Hansen

El coronel de las Fuerzas Armadas de Canadá y expiloto de combate realizará su primer vuelo al espacio.

En 2017 se convirtió en el primer canadiense en dirigir una clase de astronautas de la NASA.

Cuenta con una Licenciatura en Ciencias en Ciencias Espaciales del Royal Military College of Canada en Kingston, Ontario, y una Maestría en Ciencias en Física de la misma institución en 2000.

El lanzamiento de la misión Artemis II está previsto para finales de 2024 y los astronautas volarán por 10 días alrededor de la Luna en la nave espacial Orion.

