El mundo de DC lanzó el primer tráiler de “Blue Beetle”, el superhéroe latino que será interpretado por Xolo Maridueña.

Este lunes a través de las cuentas de DC se liberó el primer tráiler de “Blue Beetle”, el superhéroe latino -Jaime Reyes- que será interpretado por Xolo Maridueña, el actor de Cobra Kai.

Luego de estar saliendo de una transición entre el antiguo DCEU y el nuevo DCU, la franquicia lanzó el primer avance de la cinta que fue rescatada de la eliminación de James Gunn y Peter Safran, pues esta junto con Batgirl estaban destinadas a ser películas exclusivas de HBO Max .

En esta entrega se contará según lo mostrado en el tráiler de 2:20 min , la historia de un adolescente mexicano -estadounidense Jaime Reyes , quien descubre un escarabajo “alienígena” de origen desconocido que se fusiona con su columna vertebral lo cual le permite que se forme en él un poderoso exoesqueleto alrededor de su cuerpo.

Personificado como “Blue Beetle”, Jaime se vera envuelto en grandes desafíos tras no saber que hacer con sus superpoderes y también porque será perseguido por Booster Gold, quién busca quitarle el escarabajo.

Sin embargo, no será tan fácil ya que Reyes quien dubitativo en un primer momento se aferrara al bicho con el fin de descubrir por qué el universo le ha otorgado el don de portarlo.

Lo anterior se dará aparte de la participación de Maridueña gracias al elenco de esta superproducción que también incluye a Susan Sarandon como Victoria Kord, George López en el papel del tío Rudy Reyes, Elpidia Carrillo como Rocío Reyes y Raoul Max Trujillo como Carapax “The Indestructible Man”.

De igual modo se incluye la colaboración de Adriana Barraza, Jorge Jiménez, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo y Damián Alcázar.

En tanto que, a continuación te dejamos el tan esperado tráiler de la cinta que se estrenará en cines el 18 de agosto .

He’s A Superhero, Whether He Likes It Or Not. Watch the trailer for #BlueBeetle now. Only in Cinemas August 18. pic.twitter.com/BTyfx1udte

— Warner Bros. UK (@WarnerBrosUK) April 3, 2023