El exfutbolista Kun Agüero se robó la atención de los internautas al expresar en una transmisión en vivo que sufrió una arritmia.

Segundos de tensión se vivieron durante una transmisión en vivo en el canal de Twitch del creador de contenido Ibai Llanos cuando el exfutbolista Sergio Agüero, mejor conocido como “Kun Agüero” sufrió una arritmia en la grabación.

En el en vivo los dos se encontraban conversando cuando de pronto el atleta se agarró el pecho lo que hizo que los espectadores se preocuparan debido al gesto que realizó:

“Creo que me agarró una miniarritmia”, se escuchó que comentó Agüero.

Posteriormente aseguró que se sentía bien después de que le preguntaran si necesitaba que algún médico fuera a asistirlo.

Lo anterior encendió las alarmas entre los seguidores y el influencer Ibai, pues es bien sabido que Kun ha sufrido problemas cardíacos desde hace ya un tiempo:

“¿Qué pasa, estás bien?”, mencionó Ibai.

"El Kun Agüero":

Por lo que le ocurrió durante un stream en Twitch pic.twitter.com/nzQuglf9LG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 30, 2023

Segundos después el exfutbolista aclaró que tiene un chip que detecta este tipo de situaciones:

“Tengo un chip y me lo va a detectar. Si pasa, me llega una señal al móvil”, confesó.

De igual forma le pidió al streamer que si hace otro en vivo les comentara a todos los conectados lo que le habría dicho su médico.

De acuerdo con medios locales, Agüero recibió varios mensajes de sus fanáticos quienes le expresaron su apoyo ante el episodio que vivió.

Por esto Kun quiso compartir un mensaje para todos ellos en sus redes y así brindarles tranquilidad:

“Muchos me están preguntando qué tal estoy pero no se preocupen, no fue nada. Los médicos ya me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, concluyó en su mensaje.

KA