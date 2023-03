Minutos después de se presentada como nueva jugadora del equipo Angel City FC, la futbolista mexicana Scarlett Camberos, quien se vio obligada a dejar el Club América Femenil y salir del país debido al acoso que sufrió, rompió el silencio y recriminó que las autoridades mexicanas no ayuden a las mujeres que lo necesitan.

Camberos publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida para sus compañeras y los aficionados de ‘las águilas’, así como una reflexión de lo que tuvo que pasar y que espera, sea una situación que cambie y no solo tome relevancia el 8 de marzo.

Scarlett aseguró que se llevó con ella el cariño y apoyo que le brindaron durante los ocho meses que tuvo que pasar por ese proceso. Además, comentó que espera, la próxima vez que esté en México se dé bajo otras circunstancias.

“A los fans del Club América que diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Sé que no tuvimos en cancha la despedida que me hubiera gustado, pero me llevo conmigo el cariño que siempre me demostraron”, dedicó Camberos a la afición americanista.

El deseo de Scarlett era seguir con las Águilas del América; sin embargo, la también delantera de la Selección Mexicana priorizó su seguridad y ayer rompió el silencio, a su vez que fue anunciada por su nuevo equipo: Angel City FC de Estados Unidos.

La exjugadora del Club América reafirmó su amor por México; sin embargo, en su carta lanzó un mensaje sobre la situación que viven actualmente. “A mi querido México, mi corazón está lleno de amor por ti y espero que la próxima vez que nos encontremos sea bajo condiciones muy distintas. Anhelo un país que escuche con intención y propósito a las mujeres. Más allá de generar conversación sin acción en un día específico de marzo”, enfatizó Scarlett Camberos.

LEG