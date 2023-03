El Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa por información sobre Mónica León Barba, ciudadana de EU secuestrada en 2022 en México.

A través de su cuenta de Twitter (@FBIMostWanted) la dependencia indicó:

“Ofrece una recompensa de hasta 40 mil dólares por información que conduzca a la recuperación de Mónica de León Barba, ciudadana estadounidense que fue secuestrada en Tepatitlán, Jalisco, México, mientras caminaba a su casa del trabajo con su perro el 29 de noviembre de 2022”.

Medios locales reportaron en ese entonces que la mujer habría sido secuestrada mientras se dirigía a un gimnasio de Tepantitlán de Morelos.

Según indican portales de Jalisco De León era originaria de San Mateo California y se había mudado a Jalisco por una oportunidad de trabajo.

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 30, 2023