Nsqk presentará por primera vez en vivo su material discográfico Roy, para cuyo proceso decidió abrir heridas que había sanado; el cantante regiomontano se dice emocionado porque lo hará en uno de los foros más importantes del país, el festival Axe Ceremonia.

“La creación del álbum fue algo intensa porque se me juntó todo en el proceso, tardé casi tres años. Era el último semestre de mi carrera, estaba haciendo la tesis y el disco a la vez”, compartió en entrevista con 24 HORAS cuyo nombre de pila es Rodrigo Torres.

Este es uno de los LP ‘s más aclamados del underground nacido en Monterrey, forma parte de la nueva industria musical en la que es ya una constante el surgimiento de talentos de algún punto de nuestro país y el que salió al mercado el pasado mes de noviembre.

“Roy trata de muchas cosas personales por las que pasé y que decidí revisitar, decidí abrir heridas que ya había sanado y encontrarme con cosas que ya había superado para escribir las canciones. Se volvió difícil emocionalmente y se volvió un peso el revivir estas cosas que dolieron”, añadió.

Y es que Rodrigo inició su proyecto desde hace una década, cuando apenas tenía 13 años. Con referentes como Skrillex, Swedish House Mafia y hasta Avicii quienes lo motivaron a entrar a la industria musical.

“Fue muy impactante que mi primer acercamiento fuera la electrónica. Considero que mi música sigue siendo de ese género”, declaró.

Aunque tiene tintes de esa corriente musical, también lo ha mezclado con el pop y hasta un poco de R&B y trap. Muestra de ello es Botánica, su primer EP lanzado en 2020 a lado de Méne y a partir de ahí su nombre comenzó a hacerse notar.

Sobre su participación en Axe Ceremonia mencionó que no esperaba formar parte del cartel oficial pues previamente aparecía en los fake.

“Antes de que anunciaran el lineup en los carteles falsos salió mi nombre y se me hizo chistoso porque yo les dije a mis seguidores que no iba a tocar y no lo sabía. En eso me habla mi manager para pedirme tocar en el festival. Así que me siento nervioso porque nunca me he presentado solo. Me estoy preparando para que me vaya bien”, adelantó.

LA AVANZADA REGIA 2.0

La música como la de Nsqk han ingresado a las playlist de las nuevas generaciones ya que no existen límites, pues con el hecho de tener un micrófono y una computadora puedes hacer tu propio contenido.

“Ahora todo es muy accesible. Antes tenías que estar en una disquera y tener una educación musical que incluye el tocar instrumentos a lo que no todos podían acceder. Hoy si tienes una laptop y audífonos puedes hacer música y subir tus canciones a cualquier plataforma. Eso me encanta. Cada vez hay más talentos”, agregó.

Con ello Rodrigo tiene la esperanza de que la industria como es conocida actualmente tenga un cambio significativo.

“Si yo fuera un ejecutivo de label o artista mucho más pegado estaría temblando de miedo porque se están haciendo cosas que ni te imaginas a nivel local. En algunos años va a cambiar la industria y la van a hacer pedazos. Ojalá me toque verlo ya que en 10 años los retos serán otros”, sentenció.

Control Machete, Plastilina Mosh, Zurdok, El Gran Silencio y hasta Cabrito Vudú formaron parte de la Avanzada Regia, un movimiento musical de Nuevo León que colocó al norte en el mapa pero, ¿será que habrá una versión 2.0?

“Yo creo que sí somos (parte de). No soy muy conocedor de la avanzada. En Monterrey se están haciendo cosas increíbles. Somos una fuerza de música nueva en el país”, finalizó.

DE GIRA POR MÉXICO

Nsqk visitará Monterrey, Tijuana, Puebla, Querétaro Guadalajara y Morelia con su gira Roy en Vivo 2023.

El cantante se presentará en el escenario GPI de Axe Ceremonia a partir de las 17:20 este 2 de abril.

LEG