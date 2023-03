Jeremy Renner mostró a sus seguidores que ya se encuentra caminando de nuevo tras haber sufrido un accidente con un quitanieve que casi lo deja sin movilidad.

El actor Jeremy Renner mostró un video en donde se le ve arriba de una caminadora, aparentemente realizando ejercicios de rehabilitación, luego de haber sufrido un accidente con una máquina de nieve.

El hombre fue tendencia el pasado mes de enero luego de que se reportara que fue hospitalizado por un accidente en donde una máquina quitanieve le pasó por encima de la pierna, ocasionando que no pudiera moverse.

Posteriormente, Jeremy Renner comenzó a someterse a tratamientos y terapias para recobrar el movimiento en su pierna, a pesar de que las expectativas de que volviera a caminar eran muy bajas.

Ahora en redes sociales el actor que interpreta a “Hawkeye” compartió videos en donde se muestra caminando por primera vez.

“Ahora es el tiempo para que mi cuerpo se reinicie y se recupere por mi voluntad”, se lee en el video.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023