En redes sociales se han hecho virales una serie de fotografías en las que se puede ver al Papa Francisco con un estilo más moderno en su vestimenta, alejado de la tradicional Alba que es representativa de la figura católica.

Pero esto no es más que una foto creada bajo la inteligencia artificial en la que se puede ver al Papa Francisco como si fuera una figura del hip hop. Esto ha generado debate sobre la realidad de esta fotografía y los potenciales peligros que pueden generar estas herramientas.

En redes por supuesto también ha sido objeto de memes ya que hasta muchos esperan que grabe una Session a lado de su compatriota Bizarrap.

AI-generated image of Pope Francis goes viral on social media. pic.twitter.com/ebfLK4F850

En medio de esto se ha abierto el debate sobre el uso de la inteligencia artificial ya que esta herramienta ha llegado a nuestras vidas en las que podemos usarlas para generar textos, imágenes y hasta audios.

Un ejemplo es que podemos escuchar una versión de “Envolver” de Anitta en voz de Ariana Grande en el que podemos escuchar a la estadounidense en otra faceta musical.

Y aunque sigue en desarrollo esto ha hecho que muchas personas caigan en lo que ha generado. Por ejemplo esta misma semana se dio a conocer una serie de imágenes en las que se puede ver a Donald Trump siendo arrestado en medio de una demanda que enfrenta.

These photos of Donald Trump getting arrested are too much 💀💀 pic.twitter.com/0QSErlQpuw

— Hoodlum (@onhoodlum) March 21, 2023