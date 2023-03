La youtuber Juncal Solano lanzó una canción con dedicatoria especial a la Cuarta Transformación, lema del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus rede sociales, Juncal Solano compartió un video musical en apoyo a AMLO, Morena y la 4T, esto previo a las elecciones de 2023 en algunos estados y a las presidenciales de 2024.

“Denle mucho amor charritos! Transformación”, escribió la joven en su tuit.

¿Qué dice la canción?

De acuerdo al tema, Juncal Solano recuerda la victoria de López Obrador en 2018 y señala que a pesar de que algunos reporteros querían provocar fraude electoral, las redes sociales fueron las aliadas para que esto no sucediera.

Asimismo, la youtuber mencionó que las nuevas generaciones de simpatizantes de AMLO y Morena continuarán con la Cuarta Transformación.

También, brinda un mensaje de automotivación al decir que seguirá con Morena y “no se va a rendir”. Además hace un llamado a defender lo que Morena ha ganado en estos años y advierte que la oposición busca regresar para obtener solo privilegios.

Esta es la letra de la canción:

“En 2018 todo cambio. Ya sabes quién con el pueblo ganó.

Los chayoteros nos querían fraudear, pero las redes fueron nuestro aliar.

Continuaremos la transformación. Esta victoria aquí no terminó.

Aquí debo seguir. No me voy a rendir. Debo seguir, no me voy a rendir.

Charros, defendamos lo que hemos ganado. Los de enfrente no levantan y nosotros no paramos. La oposición busca regresar para recuperar sus privilegios, pero fuera la corrupción. Quieren seguir robando y hacerse más ricos a costa de nosotros. Pero que no se les olvide que no los vamos a dejar.

Continuaremos la transformación. Esta victoria aquí no terminó.

Aquí debo seguir. No me voy a rendir. Debo seguir, no me voy a rendir. No me voy a rendir, no me voy a rendir”.

EAM