En redes se viralizaron supuestas pruebas que demuestran que el novio de la cantante Becky G le fue infiel a unos meses de comprometerse.

A través de Instagram (@ja29poo) compartió presuntas pruebas que demuestran que el centrocampista del FC Dallas, Sebastian Lletget, le habría sido infiel a la cantante Becky G a tan solo un par de meses de haber anunciado su compromiso.

La cuenta se mantiene privada presuntamente tras dar a conocer las evidencias, mismas que fueron mensajes que tuvo la mujer con el centrocampista sobre la supuesta relación que mantenían así como videos de una salida que tuvieron.

“A continuación subiré los videos de esa noche en la discoteca shoko, donde estuve presente con Sebastian Lletget, novio de @iambeckyg , espero puedan ayudarme para que @iambeckyg me contacte y poder mostrarle pruebas que tengo, lamentablemente no puedo subir algunas cosas porque son muy íntimas y podría meterme en problemas. Pero subiré todo lo que esté permitido subir no me vas a callar Sebastian Lletget”, escribió la mujer.

En dicho mensaje se ven imágenes de la discoteca, un supuesto audio de Sebastián con la mujer a quién le dice:

“Me dio pánico y dije wow, no puedo estar haciendo esto estoy en una relación y era un momento débil, te mande un mensaje y ….ammm”.

En otra captura la joven escribió:

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (…) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando pero no me quedaré callada”, se lee en un mensaje de la joven, quien ha preferido resguardar su identidad.

Tras lo anterior, tanto la cantante ni el futbolista han salido a mencionar algo al respecto de la polémica que los tiene en el ojo del huracán, luego de que en diciembre del año pasado se comprometieron en el lugar donde fue su primera cita, pues el futbolista le entregó el anillo de compromiso a la intérprete de “Mayores”.

Becky G is trending after her fiancé Sebastián Lletget was accused of being unfaithful to the singer two months after they got engaged. pic.twitter.com/0hUklcFsfv — Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2023

CSAS