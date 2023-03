Con un “respetuoso llamado”, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena, pidió al Senado no imposibilitar sus tareas y lograr los acuerdos para que puedan nombrar antes del 31 de marzo a dos comisionados de ese Instituto.

En medio de la coyuntura por la objeción que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los recién nombrados comisionados de ese Instituto, Yadira Alarcón y Rafael Luna, la comisionada presidenta acudió al Senado a rendir su informe de labores y destacó que la democracia sólo es real donde existe transparencia.

Declaró que será la próxima semana cuando los cinco comisionados acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar una controversia constitucional, para pedir que este Instituto pueda seguir sesionando con cuatro comisionados y sus acuerdos sean legales, ello en caso de que el Senado no logre los consensos para los nombramientos pendientes.

Desde la Tribuna del Senado, Ibarra Cadena advirtió, ante senadores de todos los partidos, que hay que estar a la altura de la ciudadanía.

“Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden concebirse desde la opacidad. Por esa razón, y para estar a la altura de las más altas exigencias ciudadanas, lejos de disminuirla, hoy debemos fortalecerla”, declaró

“No hay democracia que pueda vivir sin transparencia; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos; no hay posibilidad de evaluar la gestión de las y los representantes, si no rinden cuentas en la tribuna pública. No hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”, declaró la comisionada Ibarra Cadena.

Advirtió que de quedarse sin quórum para sesionar, el Inai no tendrá las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía ni podrá protegerla si se vulneran sus datos personales.

Tampoco podrán fungir como segunda instancia; no podrán resolver aquellos recursos estatales que el Inai atrae por su relevancia nacional o por la falta de quórum de los organismos garantes locales.

Además, la comisionada presidenta informó que, en el último año, se recibieron un millón 134 mil solicitudes de información a nivel local y federal, lo que significó un incrementó 10.32%, en comparación con el periodo anterior.

La funcionaria indicó que los sujetos con mayor número de solicitudes fueron: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 76 mil 590; la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, con 21 mil 418; y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 14 mil 16.

En este contexto, los senadores reconocieron el trabajo de los cinco comisionados del Inai; no obstante, criticaron la permanencia de excomisionados trabajando con altos cargos en ese Instituto.

JC