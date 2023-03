El delantero, Cristiano Ronaldo consiguió jugar 197 partidos con la selección de Portugal, lo que lo llevó a romper un récord mundial.

Cristiano Ronaldo, mejor conocido como CR7, logró batir el récord mundial de más partidos disputados con una selección nacional, llegando a los 197 encuentros en la capital Lisboa, saliendo con el once titular como capitán y consiguiendo un doblete.

Los de Portugal vivieron un encuentro contra Liechtenstein, en donde CR7 consiguió marcar un doblete contra el combinado rival y arrebatarle el récord de más partidos disputados a nivel selecciones al kuwaití Bader Al-Mutawa.

El jugador de Al-Nassr, ha jugado contra 70 selecciones diferentes y ha logrado participar en todas las Eurocopas y Mundiales en los que ha tenido oportunidad de formar parte.

Consiguiendo dos títulos junto a Portugal, la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones en 2019.

Asimismo, Cristiano Ronaldo ostenta el récord de ser el mayor goleador de la Selección de Portugal con 118 anotaciones.

Portugal se llevó la victoria sobre Liechtenstein con un 4-0, siendo CR7 quien logró mandar el esférico en dos ocasiones a la red de los rivales.

Senhoras e senhores, o 👑 dos Recordes: @Cristiano Ronaldo é o Mais Internacional de SEMPRE! 🐐 🇵🇹 #VesteABandeira

Ladies and gentlemen, the 👑 of Records: Cristiano Ronaldo is the player with the Most International Caps in History! 🐐 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/IAblk5dVqb

— Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023