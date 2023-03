The Weeknd consiguió hacerse de dos Record Guinness tras haber sido el artista que tuvo 100 millones de oyentes al mes antes que varios artistas pudieran conseguirlo.

El artista canadiense The Weeknd fue declarado por los Record Guinness como el artista más popular en todo el mundo, declarando esto luego de analizar los datos de Spotify, determinando que artistas eran los influyentes y cuantos oyentes al mes tienen.

Abel Tesfaye, por su nombre original, obtuvo también el título, lo que le consiguió el galardón para obtener el Record Guinness fue haber obtenido 111 millones de oyentes mensuales -que van en ascenso-.

La brecha existente entre The Weeknd y Miley Cyrus es amplia 82.4 millones de oyentes, seguida de Shakira con 81.6 millones, Ariana Grande con 80.6 millones, Taylor Swift con 80.2 millones y Rihanna con 78.5 millones.

There's two new world records for @theweeknd as he has become the first artist to reach 100 million monthly listeners on @Spotify 👏https://t.co/Z2zCtVay8n

— Guinness World Records (@GWR) March 20, 2023