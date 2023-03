Los estadounidenses intentaron enviar más de 90 armas de alto poder a un cártel mexicano.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) arrestaron a Yuendry Rodríguez Hilario, de 28 años de edad, originario de Ohio, y a Saleh Yusuf Saleh, de 24 años, originario de Ohio, el 2 de marzo en Cleveland.

Los detenidos son culpados por el presunto delito de “conspiración para transferir armas de fuego para cometer un delito grave y /o delito de tráfico de estupefacientes”, además de otros tres cargos más.

De encontrarse culpables a los imputados, serían acreedores a cadena perpetua como condena máxima, esto de acuerdo con la Fiscalía de Florida.

Desde 2021 agentes encubiertos de la ATF, se hicieron pasar por miembros de un cártel mexicano, fueron contactados con los detenidos y dentro de las comunicaciones encubiertas se mencionó la intención de adquirir AR-15 y lanzagranadas propulsadas por cohetes.

Además se mencionó que uno de los conspiradores “describió que vendió AR-15 y AK-47 a salvadoreños y tenía cocaína disponible para su distribución. Rodríguez Hilario ofreció además fentanilo a uno de los agentes para que hiciera pastillas”.

A finales de 2021 se concretó y arregló la venta de al menos 90 rifles y una ametralladora tipo Mac-10 con silenciador a agentes encubiertos del Distrito Medio de Florida y Cleveland.

En noviembre de 2022 los oficiales encubiertos de la ATF solicitaron a Rodríguez Hilario enviar más armas ya que sus asociados (el cártel mexicano) estaban “luchando y perdiendo

El 2 de marzo Hilario dispuso de 40 armas multicalibre AM-15 a los agentes mientras que Saleh adquirió y ensambló piezas para fabricar las armas.

Los agentes acordaron un punto de reunión el 2 de marzo de 2023 y ahí detuvieron a los estadounidenses quienes posteriormente presuntamente confesaron ser traficantes de armas.

Two Cleveland men were arrested for attempting to send more than 90 firearms to drug cartels in Mexico. If convicted on all counts, each faces a maximum life sentence. Read more about this arrest at https://t.co/MxEPiEIGek. #StopGunTrafficking @ATF_Tampa @ATFColumbus pic.twitter.com/yORNJu8Tgr

— ATF HQ (@ATFHQ) March 17, 2023