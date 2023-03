Brendan Fraser ganó el Oscar como mejor actor; con mucha emoción el actor recibió la estatuilla.

Este 12 de marzo se realizó la edición 95 de los Premios Oscar en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Y uno de los momentos más esperados ocurrió en esta entrega de los Oscars, Brendan Fraser obtuvo una estatuilla por la categoría como Mejor Actor.

Su interpretación en “The Whale” (‘La Ballena’) fue lo suficientemente buena para que la Academia le otorgara el premio.

Tras el anunció Fraser se mostró emocionado, casi al borde de las lágrimas y subió al escenario en el cual dio un discurso tras recibir el premio:

“¡Por Dios! Le agradezco a la Academia por este honor y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Estoy agradecido con Darren Aronofsky (director del filme) por lanzarme y arrastrarse para hacer The Whale”.

Sin embargo, Brendan dedicó una palabras a los demás nominados a la categoría:

“Caballeros. Sus corazones tamaño ballena nos permiten ver dentro de sus almas como nadie más puede hacer y es un honor ser nombrado junto a ustedes dentro de está categoría”.

“Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad y el talento de Hong Chau”, agregó Brendan Fraser.

“Empecé en este negocio en 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, pero si había una facilidad que no veré en su momento hasta que se detuvo. Quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no pudo haber sucedido sin el elenco” apuntó Fraser.

Por último agradeció a su esposa e hijos.

