Michelle Yeoh ganó el Óscar a la mejor actriz e hizo historia en Hollywood al convertirse en la primera asiática en llevarse la codiciada estatuilla. Aquí te contamos un poco de su vida.

La actriz ganó su primer Óscar por interpretar al personaje de ‘Evelyn Wang’ en la cinta “Todo en todas partes al mismo tiempo”, triunfando sobre Cate Blanchett (“Tár”), Ana de Armas (“Rubia”), Andrea Riseborough (“To Leslie”) y Michelle Williams (“Los Fabelman”).

“Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad, y damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento”, dijo Yeoh tras recibir la estatuilla.

¿Quién es Michelle Yeoh?

Yeoh Chu-Kheng, mejor conocida como Michelle Yeoh, nació un 6 de agosto de 1962 en Ipoh, Malasia. Desde temprana edad, Yeoh estudió ballet, mismo que la llevó a formarse en la Royal Academy of Dance de Londres donde obtuvo su título en Danza. Sin embargo, renunció a la danza tras sufrir una lesión de columna.

A los 21 años, Michelle ganó un concurso de belleza Miss Malasia. Luego representó a su país en la competencia de Miss Mundo de 1983.

Un año después, tuvo sus primeros pasos en la actuación, esto luego de que apareció en un comercial de televisión a lado del actor Jackie Chan.

Desde ese momento tuvo una prometedora carrera como actriz, pero su profesión paró de 1988 a 1992, esto por dedicarse por completo a su vida familia junto con su esposo Dickson Poon. Sin embargo, se divorció y regresó a la actuación con distintas cintas.

Películas y series

De acuerdo a la ficha de IMDb, Michelle Yeoh participó en cintas como: “El mañana nunca muere” (1997), “El Tigre y el dragón” (2000), “Memorias de una Geisha” (2005), “La Momia: La tumba del emperador Dragón” (2008), “Kung Fu Panda 2” (2011), “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” (2017), “Locamente Millonarios” (2018), “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (2021), “Everything Everywhere All at Once” (2022), “Minions: The Rise of Gru” (2022) y “Avatar: The Way of Wather” (2022).

Entre las series en las que participó están: “Strike Back: Legacy” (2015), “Maco Polo” (2016), “Star Trek: Discovery” (2017-20), “Star Trek: Short Treks” (2018) y “The Witcher: Blood Origin” (2022).

EAM