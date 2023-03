Para la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, si no está el ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle entre las 22 personas contra quienes se emitieron órdenes de aprehensión por el desfalco multimillonario en esa empresa del Estado, no habrá manera de que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador se lave la cara con el tema del combate a la corrupción.

“No basta con decir que no sabía, si él firmó el oficio para invertir en la Bolsa el dinero de Segalmex, no basta con que diga que no sabía lo que estaba firmando. Entonces si no está en estas órdenes de aprehensión Ignacio Ovalle, pues simple y sencillamente son chivos expiatorios los que están deteniendo”, declaró a 24 HORAS.

La senadora, dijo que estas órdenes de aprehensión concedidas a la Fiscalía General de la Repúbica por un juez federal de control, en Almoloya de Juárez, Estado de México, son sólo por una parte del gran desfalco realizado a Segalmex que alcanza los 15 mil millones de pesos.

LDAV