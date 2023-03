Alejandra Sánchez aún no nacía cuando en Ciudad Juárez se conoció un fenómeno que dio la vuelta al mundo: las muertas de Juárez, un registro de Esther Sánchez, quien anotaba todos los días los homicidios de mujeres que se daban en ese municipio y que aparecían en los diarios del mundo.

A tres décadas, la situación en Chihuahua es similar o peor, pues siguen en aumento los feminicidios, asesinatos, desapariciones y trata de mujeres.

Visibilizar la violencia de género en este estado feminicida es una de las tareas de Alejandra, una joven periodista quien busca contribuir mediante sus notas a que la opinión pública voltee a ver la situación de las mujeres en su estado natal.

Las agresiones contra ellas son “un tema que sigue, que no acaba, que no cesa, cómo estaríamos si no se trabajara en decir: oye… está pasando esto, nos están matando, nos están violentando”, cuestionó.

La reportera reconoce que se ha trabajado en la sensibilización de la sociedad, porque si no fuera así, “¿te imaginas?”

UNA CORTA VIDA Y LARGA TRAYECTORIA

Alejandra comenzó en esta profesión como practicante cuando apenas tenía 16 años, a los 18 ya editaba en el Diario de Chihuahua; hoy, con 28 años de edad y 12 de experiencia, participa en este medio como reportera de investigaciones especiales.

¿Qué significa ser mujer y periodista en un estado donde la violencia contra las mujeres es muy alta?

Es difícil, pero es un reto y una oportunidad de apoyar y darle voz a las mujeres(…) Pareciera que todo fuera caótico, pero también es satisfactorio”.

Sánchez ha acompañado a madres buscadoras, a familiares de víctimas de trata, de feminicidio o desaparición, y aunque no pertenece a ningún colectivo hace su parte apoyándolas con la publicación de sus casos.

“Es difícil y triste ver que no hay solución para las madres de estas mujeres o cómo la autoridad no da respuesta a todos aquellos familiares de víctimas. Es muy feo darte cuenta que ésto no para y que cada vez la saña es mayor(…)”.

Alejandra, alguna vez, ha tenido miedo por ejercer su trabajo, pero aún así desea seguir escribiendo -no hacer como si no pasara nada- para hacer conciencia social entre la población y ayudar a acabar con este flagelo que mata a las mujeres.

CITA

Busco, al menos, dejar un mensaje para todas las personas(…) ojalá que pueda generarse, a través de mis líneas, un poco de conciencia de que esta situación nos lastima a todas”

ALEJANDRA SÁNCHEZ

REPORTERA

NADA CAMBIA

38 feminicidios tiene registrados el estado en 2022, con lo que ocupa el octavo lugar en este delito en el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

15 de ellos

fueron en Ciudad Juárez, que cerró el año pasado como el más peligroso para las mujeres; el primero fue Juárez, en Nuevo León, allí ocurrieron 20

2,003 homicidios

dolosos documentó la Fiscalía de Chihuahua en 2022; sin embargo, no lo desagregó por género.

Escalan a 39, los feminicidios en Oaxaca

Por: Quadratin

En vísperas del Día de la Mujer, dos mujeres más fueron asesinadas en Oaxaca, con lo que sumaría 39 durante la gestión del morenista Salomón Jara, y de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), es el estado con más ejecuciones por razón de género este 2023.

La primera víctima yacía sobre un terreno baldío en San Jacinto Amilpas, en el valle central del estado, con aparentes lesiones en el cuello, de acuerdo con los primeros reportes.

Al lugar se trasladó la Policía municipal, quien acordonó el lugar para dar inicio a las indagatorias correspondientes.

La segunda habría sido hallada en San Antonio de la Cal. Ambas víctimas fueron llevadas al descanso del ayuntamiento para realizarles las necropsias de ley.

En tanto, la SSP señala que hasta enero de este año diez mujeres habían sido víctimas de feminicidio; mientras que las organizaciones civiles apuntan que hasta este marzo existirían alrededor de una veintena.

Veracruz y el Estado de México están en segundo lugar, con siete cada uno; Jalisco y la Ciudad de México ocupan el tercero, con cinco, respectivamente; seguidos de Nuevo León, con cuatro.

