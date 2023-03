En una publicación en la cuenta de Instagram del músico , la esposa de Mackey escribió que su esposo murió “después de tres meses en el hospital” por una enfermedad no revelada.

“Estamos conmocionados y devastados por habernos despedido de mi brillante y hermoso esposo. Steve era el hombre con más talento que conocía, un músico, productor, fotógrafo y cineasta excepcional, que en vida, fue adorado por todos aquellos cuyos caminos cruzó en las múltiples disciplinas creativas que conquistó”, escribió Katie.

Por su parte, sus compañeros de Pulp también compartieron una declaración en nombre de la banda en la que escribieron: “Nuestro querido amigo y bajista Steve Mackey falleció esta mañana”. La declaración continuó, “nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”.

Mackey creció en Sheffield, la ciudad del norte de Inglaterra donde se formó Pulp a finales de la década de 1970. Después de ser seguido de la misma durante varios años, se unió a la banda en 1989 y contribuyó a su tercer LP, Separations de 1991. Mackey tocó en todos los discos posteriores, incluido el influyente trío de His ‘n’ Hers de 1994, Different Class de 1995 y This Is Hardcore de 1998.

Como productor musical, Patrick impactó cuando Pulp tomó un descanso y coescribió y produjo canciones para artistas como MIA en Galang y Sunshowers, para Florence + The Machine en Kiss With A Fist y con Arcade Fire en la canción Everything Now.

También hizo un cameo en la película de 2005 Harry Potter y el cáliz de fuego, como una de las Weird Sisters, una banda de rock que también contó con Jarvis Cocker y los músicos de Radiohead Jonny Greenwood y Phil Selway.

El grupo está programado para tocar en una serie de festivales en el verano de 2023, incluidos Isle of Wight, Latitude y Trnsmt.

También fotografió y dirigió imágenes de campaña y publicidad en movimiento para muchas marcas líderes, incluidas Miu Miu, Marc Jacobs y Armani.

LEG