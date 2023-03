En redes dieron a conocer el primer tráiler de “Haunted Mansion“, el reboot live- action de Disneyland.

Este jueves a través de Twitter, Disney, dio a conocer el primer avance de la película live-action inspirada en la popular atracción de terror de “Haunted Mansion”- Mansion Embrujada en español-.

Dicha cinta que fue anunciada con la frase “El hogar es donde está el refugio”, tras lo mostrado en el clip de 1:44 min, se observa que la cinta busca que los fantasmas y espantos sean fieles a la atracción clásica de Disneyland.

Esto con el fin de cautivar con la historia que versa sobre una doctora y su hijo que tras mudarse a una mansión increíblemente “barata” en Nueva Orleans, con el propósito de comenzar una nueva vida, estos con el paso de los días empiezan a presenciar sucesos “extraños” en su entorno.

Por lo que, se ven en la necesidad de ponerse en contacto con un sacerdote, un científico viudo experto en casos paranormales, un psíquico y un historiador , con la esperanza de que estos los ayuden a dar cuenta de lo que sucede en su hogar.

Siendo así que, para dar cuenta de ello, el elenco se conformara con la participación de LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Rosario Dawson y Danny DeVito, con Jamie Lee Curtis como Madame Leota, Jared Leto como el fantasma del sombrerero, Winona Ryder, Dan Levy y Hasan Minhaj.

Bajo la producción de Dan Lin y Jonathan Eirich, y con Nick Reynolds y Tom Peitzman como productores ejecutivos.

Siendo así que, si aún no has visto el “espeluznante” tráiler a continuación de lo dejamos para ir calentando motores antes del estreno de la cinta este 28 de julio en cines.

Home is where the haunt is. Watch the brand-new teaser trailer for #HauntedMansion, appearing only in theaters July 28. pic.twitter.com/yuPtmIUGr9

— Haunted Mansion (@HauntedMansion) March 2, 2023