Usuarios en redes han causado revuelo con motivo del cumpleaños número 46 del vocalista de la banda ColdPlay, Chris Martin.

El mundo de la música está de fiesta con motivo del cumpleaños número 46 del famoso y reconocido vocalista de la banda ColdPlay, Chris Martin, quien con sus presentaciones y acciones se ha ganado el corazón de miles de sus seguidores.

Cabe mencionar que esta banda británica acaba de realizar el año pasado una gira en la que pudieron visitar diversos países, pero no solo eso, sino que también lograron convivir con algunos de sus fans mientras exploraban las ciudades que iban visitando.

Al vocalista de esta banda se le vio en diversas fotografías y videos disfrutando de su tiempo libre junto a sus seguidores, con quienes en algunos casos tocó instrumentos y cantó a su lado.

Por esto y más los fanáticos han decidido celebrar el cumpleaños de Martin por medio de las redes sociales en donde colgaron fotografías, videos y frases dedicadas para el intérprete de “A Sky Full of Stars”.

Algunas de las publicaciones que hicieron tendencia el nombre del artista fueron las siguientes:

“¡Feliz Cumpleaños Chris! ¡Gracias Totales! @coldplay”.

“No entiendo por qué hoy no es feriado si es el cumpleaños de chris martin, el mejor ser humano sobre el planeta actualmente señor presidente haga algo”.

“Feliz cumple a Chris Martin un argentino de corazón que me hizo experimentar el mejor concierto de mi vida”.

“¡Felíz cumpleaños Chris Martin!”.

“Hoy se escucha Coldplay todo el día, conmemorando el cumpleaños de Chris Martin”.

“Es oficial lo he encontrado el video mas lindo de chris martin está aquí”.

it's official. i have found it. the cutest video of chris martin. it's here. pic.twitter.com/l24SQGHWoc

— josh hart stan account (@buckIands) February 25, 2023