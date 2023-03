Antier le pregunté a Darío Flota Ocampo ex Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) ¿De quién de la deuda del CPTQ? La duda me surgió derivada a que presuntamente un periódico local publicó una nota el 22 de febrero con el siguiente titular: “Deuda de Quintana Roo es culpa de CJ” (Carlos Joaquín), dicha declaración estaría atribuida al propio Flota.

Fue una entrevista de unos diez minutos donde Darío Flota habló para el programa Altavoz Turismo, el streaming qué hacemos en redes sociales Edgar Morales “El Castor” y el autor de esta columna dos veces a las semana.

Entonces ¿Fue culpa de Carlos Joaquín la deuda? A continuación transcribo partes de sus respuestas:

El gobierno de Carlos Joaquín creó el Consejo de Promoción Turística en sustitución de los fideicomisos de promoción turística que existían antes y que habían acumulado, digamos, al momento de decretarse la extinción del fideicomiso una deuda de alrededor de 400 millones de pesos que la asumía la Secretaría de Finanzas en su calidad de liquidador, y que el Consejo de Promoción, por lo tanto nacía, veía la luz sin deudas.

Esa era una manera de sanear este tema, sin embargo, las deudas ahí estaban y muchos de aquellos a quienes se les debía en los diferentes fideicomisos, pues eran los proveedores que en el día a día seguían apoyando la promoción del estado, aun cuando era antes dividida por destinos, el CPTQ nace sin deudas.

Es muy difícil señalar una persona, por supuesto que Carlos Joaquín no es el responsable de la deuda, la responsabilidad del problema financiero, que era un problema de liquidez que existía en el gobierno de Quintana Roo, fue el mismo problema de liquidez que tuvo todo el país al enfrentarse a una pandemia que afectó como a nadie al estado de Quintana Roo.

En Quintana Roo es casi el 90% de la economía basada en el turismo y decretar un cierre de la actividad turística significaba dejar sin ingresos al estado en momentos en los que además tenía que enfrentar la necesidad, algunas necesidades apremiantes, como era el equipamiento de hospitales, la compra de insumos, ustedes recordarán que en esos inicios el estado se las tuvo que ver solo.

El Estado asumió además una responsabilidad, porque fue el estado que mayor pérdida tuvo en posiciones de empleo, hubo más de 110.000 trabajadores dados de baja en el Seguro Social y hubo también a todos los demás a los que aun cuando no se les dio de baja, pues el ingreso de los trabajadores, especialmente de la industria hotelera, es una combinación de un salario regularmente bajo, con propinas que están calculadas de tal manera con cierto nivel de ocupación que complementan su ingreso.

Perder esto y mantener aún cuando mantenían, digamos, la seguridad social y el ingreso base que anda alrededor del mínimo de dos veces el mínimo, era evidentemente insuficiente para una buena parte de la población de Quintana Roo.

Atender estas necesidades para el Estado hizo que se pararan muchas cosas. Sin embargo, en el Estado el gobernador determinó tres prioridades una era atender las necesidades de salud.

Equiparon hoteles, hospitales, se ampliaron hospitales, se creó una infraestructura, duplicó la capacidad hospitalaria en unos meses y la otra era garantizar la seguridad, era una preocupación permanente de que en esos momentos de incertidumbre algo se pudiera salir de control.

Y la tercera era que estuviéramos preparados para cuando las condiciones lo permitieran, para regresar a operar. Quintana Roo en general, hizo un trabajo que ha sido punta de lanza en muchas cosas y lo fue una vez más. Fue el primer estado en determinar a través de la Secretaría de Turismo, protocolos para la reapertura, protocolos que permitieron reabrir. Ustedes recuerden que el cierre se dio a mediados de marzo.

¿Darío aquí en este titular de periódico dicen “culpa” a qué se debe atribuible que se haya quedado una deuda de 600 millones a tu salida del CPTQ?

Bueno, aquí es difícil hablar de culpa en una función como la que tenemos hay que hablar de responsabilidad, los estados financieros del Consejo reflejan claramente en sus pasivos esa deuda, pero en los activos refleja también las remesas pendientes de recibir por parte del gobierno del Estado.

Esa deuda de los 800 millones de pesos del Consejo forma parte de la deuda que se entregó en el cambio de administración a nivel Estado, se habla de una deuda que alcanza casi 7 mil millones de pesos, que contiene esta, que contiene la deuda de algunas otras dependencias y la culpa si necesitamos decir una culpa fue de la crisis, en un en un estado en el que se logró con muchos esfuerzos y además mucho esfuerzo, donde nosotros empeñamos nuestra propia credibilidad para que pudiéramos seguir.

Las campañas nunca pararon, la presencia en las ferias nunca paró, los acuerdos con los empresarios al seno de nuestra junta directiva de tener un pabellón que reflejara los colores, el nombre, la presencia del del Caribe Mexicano y la responsabilidad de promover a 12 destinos que forman parte de esta gran marca que es el Caribe Mexicano, nunca se dejaron de hacer.

De hecho, la Secretaría de Finanzas gestionó un crédito bancario, el consejo no tiene facultades para hacerlo, sus estatutos no lo permiten, la Secretaría de Finanzas del Estado gestionó un crédito bancario para para cubrir la mitad de esos adeudos, pero se fueron cerrando los tiempos y llegó el cambio de administración y ya no hubo manera de hacerlo.

Así que bueno, pues ahí está la administración actual del gobierno del estado tiene una problemática de liquidez financiera como la tuvo la administración de Carlos Joaquín en la recepción que tuvo de la deuda tan enorme que tiene la deuda bancaria que tiene el Estado.

Y ahora le toca a mi sucesor, también a Javier, (Aranda) tener que lidiar con esto, que evidentemente le dificulta porque los proveedores no es como que de algunas cosas en particular en nuestra industria de la promoción de los destinos, pues no son como muchos.

Por último la tinta roja que aparece en ese título (del periódico) no salió de mi boca. Nos dijo Darío Flota.

Pueden mirar esta entrevista completa en Altavoz Turismo en redes sociales.

LEG