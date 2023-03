Después de haberse ausentado de los partidos de la NBA por una lesión, el jugador Kevin Durant regresará para debutar con los Suns de Phoenix.

Buenas noticias para todos los seguidores de la estrella de la NBA, Kevin Durant pues al fin podrán ver jugar nuevamente al atleta durante el debut que tendrá este miércoles con el conjunto de los Suns de Phoenix que se enfrentarán a los Charlotte Hornets.

Lo anterior después de haberse ausentado 20 partidos de esta temporada y 14 más mientras aún continuaba con la escuadra de los Nets por haber sufrido un esguince de ligamento en su rodilla derecha.

Durant vuelve a las canchas tres semanas después de haberse realizado su canje desde los Brooklyn Nets a los Suns durante la fecha límite de cambios.

Por medio de sus redes sociales los Suns han anunciado el regreso de Kevin a través de fotografías y video portando el uniforme de Phoenix.

Ante esto Durant expresó su sentir ante los medios locales durante la práctica que tuvo con su equipo el día de ayer:

“Me estaba divirtiendo antes de lesionarme, así que estoy ansioso por salir y continuar donde lo dejé”, mencionó.

"Just getting comfortable with everybody has been key… Every rep is important, so looking forward to it tomorrow."

