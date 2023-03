Google celebró el éxito de la serie The Last Of Us, infectando el buscador con hongos de la especie Cordyceps.

Tras el éxito y aceptación que ha tenido la serie de “The Last Of Us”, la cual esta basada en el videojuego de terror, supervivencia, para la consola PlayStation 3 de surgió en 2013; Google para celebrar su aceptación decidió infectar el buscador con hongos parasitarios de la especie Cordyceps.

Pues resulta que tras buscar ‘The Last of Us’ tanto en PC- computadoras- como en celulares, aparece un botón rojo en forma de hongo en la parte inferior de la pantalla.

Dicho botón, al momento de dar clip en este, empieza a desplegar hongos, primero lo hace de una manera “sutil” ya que no muestra tantos, pero conforme vayas presionando el botón las ramas de este hongo inundarán por completo la pantalla.

Claro esta que esto es de manera “ficticia” y no causa daños a los dispositivos, pues no es un virus malicioso del cual Google te pondría en riesgo, aunado no es la primera vez que realiza este tipo de animaciones, pues hace poco incluso tras la salida de Velma-Scooby Doo- del “closet” se desplegaron banderas LGBT, lésbicas y confeti de colores en el buscador.

Sin embargo, cabe señalar que dicho virus si existe “y abarca unas 400 especies en todo el mundo, especialmente en zonas tropicales de Asia y América”.

