La actriz Amparo Grisales, protagonista de la serie Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ asegura que esta producción no hace apología del narcotráfico, sino más bien es entretenimiento puro sobre una historia que se debe contar.

Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ cuenta la historia del lugarteniente, mano derecha y jefe de la banda de sicarios de Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez, durante su estadía en la cárcel. Este es un testimonio directo del temible sicario del Cartel de Medellín conocido como JJ o Popeye, una serie dramática que comienza su relato desde la decadencia de Pablo Escobar, en el momento en que Velásquez decide entregarse a la justicia hasta sus últimos años en prisión, mostrando las más importantes y relevantes acontecimientos que tuvo él durante su encierro.

“Esto es puro entretenimiento. Para mí representar cualquier personaje, investigarlo, darle forma, conocer su esencia, su manera de pensar, de moverse, de mirar es lo que me apasiona en mi carrera como actriz. Sin embargo es otro personaje más. Yo ya hice algunos relacionados al tema del narcotráfico como Las muñecas de la mafia pero ahora estoy del otro lado de la moneda”, dijo en entrevista con 24 HORAS la actriz colombiana que interpreta a la abogada Mónica Machado en Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ.

Para Grisales, lo que le pareció muy atractivo era el darle vida a la abogada del diablo, quien tiene el deber de defender a estos personajes maquiavélicos.

“Yo pasé por ahí pues estuve un semestre estudiando derecho y me salí porque no estuve de acuerdo especialmente de cómo estos personajes se vendían por dinero; así que simplemente investigué el personaje y cómo podría ser una abogada de sangre fría, sin sentimientos y sin mostrar emoción alguna. Así como lo tomé, así solté este personaje como todos aquellos que he interpretado a lo largo de 50 años de carrera actoral”, añadió.

Luego de haber cumplido parte de su condena en la cárcel de Cómbita, Boyacá (Colombia), Popeye obtuvo la libertad condicional por buen comportamiento y fue finalmente liberado el 26 de agosto de 2014, después de 23 años y 3 meses en prisión.

En 2018 Velásquez volvió a la cárcel por delitos de extorsión y el 6 de febrero de 2020 murió, a los 57 años, en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá donde estaba internado por un cáncer de esófago.

La serie que se estrena hoy a las 22:00 horas por A&E y que se transmitirá de lunes a viernes, es protagonizada por Juan Pablo Urrego.

“Yo no creo que las historias se deban contar para que no se sigan repitiendo, porque finalmente se siguen reproduciendo, las guerras mundiales se han contado en miles de formas y se siguen repitiendo en pleno siglo XXI, porque la gente mala sigue existiendo como existe el bien, así que simplemente me parece que esto es entretenimiento puro como las series policiacas, estamos contando parte de nuestra historia”, finalizó Amparo Grisales.

Este drama fue dirigido por Luis Alberto Restrepo Peto, Jorge Sandoval y Juan Carlos Vásquez, y Thomas McCarthy, Gerardo Pinzón y Jhony Ortiz realizaron la adaptación de la historia escrita al formato audiovisual.

